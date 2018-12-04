شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاستخبارات الأمريكية، وبدء مصر إنتاج النقود البلاستيكية بمطبعة البنك المركزى فى العاصمة الإدارية عام 2020، وتحذير هيئة الأرصاد من طقس الغد الأربعاء، وتوقيع اللاعب الفلسطينى حامد حمدان للأهلى، وآخر تطورات قضيتى رانيا يوسف ومنى برنس.





















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