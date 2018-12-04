ضبط 226 ألف قضية سرقة تيار كهربائي وتحصيل 253 ألف غرامة خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية من ضبط 226 ألفا و574 قضية سرقة تيار كهربائي في حملات على مدار شهر.

كانت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قد شنت عدة حملات أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات في مجال عمل الإدارة، أسفرت جهودها عن ضبط 41 قضية سرقة تيار كهربائي في مجال البحث و225 ألفا و759 قضية سرقة تيار كهربائي في مجال مكافحة جرائم سرقة التيار الكهربائي، وتحرير 774 مخالفة لشروط التعاقد.

كما نجحت شرطة الكهرباء في تحصيل 252 ألفا و718 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائي، وتنفيذ 18 ألفا و582 جنحة حبس، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.