إحباط تهريب 37 ألف قرص مخدر إلى إحدى الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة تهريب 37 ألف قرص "الكبتاجون" المخدر إلى إحدى الدول العربية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية ويدعى "محمد ص. ف- مواليد 1976"، شريك بإحدى شركات النقل البحري بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، ومقيم بذات الدائرة، سبق اتهامه في 36 قضية متنوعة، حيث أكدت المعلومات والتحريات اعتزام المذكور تهريب كمية كبية من أقراص "الكبتاجون" المخدرة إلى إحدى الدول العربية، وإخفائها بمخازن سرية مُعدة خصيصاً للتهريب داخل أثاثات خشبية وشحنها عن طريق إحدى الشركات الكائنة بدائرة مركز شرطة "كفر البطيخ" بدمياط "دون علم صاحبها أو العاملين بها".

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط، تم ضبط الشحنة بمقر الشركة، بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 37 حقيبة بداخل كلٍ منها 1000 قرص بإجمالي 37 ألف قرص، مخبأة داخل مخزن سري بإحدى القطع الخشبية التي يصعب تفتيشها بالطرق التقليدية.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المتهم، وتم ضبطه حال تواجده بمقر شركته بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وأقر بقيامه بإعداد وتجهيز شحنة الأقراص المخدرة المضبوطة لتصديرها لإحدى الدول العربية على النحو الذي أكدته التحريات.