وزير الزراعة يعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قرر الدكتور عزالدين أيوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية برئاسة الدكتور عصام محمد إبراهيم وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1669 لسنة 2018، يضم مجلس إدارة الصندوق في عضويته رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير ممثلا لوزارة الزراعة، فضلا عن ممثلا لكليات الزراعة بدرجة أستاذ على الأقل يختاره المجلس الأعلى، وممثلا لوزارة المالية يختاره وزير المالية، وممثلا لوزارة التجارة والصناعة من بين الاكتواريين ويختاره وزير التجارة والصناعة.

ويضم مجلس الإدارة أيضا ممثلا للبنك الزراعي المصري يختاره رئيس مجلس إدارة البنك، و3 ممثلين للجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية، فضلا عن 3 أعضاء من ذوي الخبرة هم: المستشار القانوني لوزارة الزراعة، والدكتور كميل نجيب ميتياس رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتور ربيع رجب صادق وكيل كلية الزراعة الأسبق بجامعة القاهرة.​