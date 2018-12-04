وزير الزراعة يكلف "البابلي" بالعمل مديرًا لمعهد بحوث الأراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
كلّف الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، الدكتور علاء البابلي، بالعمل مديرًا لمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.
وحمل القرار رقم ١٦٧٣ لسنة ٢٠١٨، ونص في مادته الأولى على "تكليف الدكتور علاء محمد زهير حامد البابلي رئيس بحوث بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، بالعمل مديرا لذات المعهد".
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