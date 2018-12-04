أخبار مصر | غدا.. صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ غدا الأربعاء، صرف معاشات شهر ديسمبر، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد مع اتخاذ ما يلزم من آليات لتيسير عمليات الصرف وضمان انتظامه عبر المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي قد تابعت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر علي مدى ساعات اليوم، والتى أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات ليومها الرابع على التوالي حيث بلغ اجمالى حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الرابع من ديسمبر إلى مليون و275 ألف عملية صرف باجمالى مليار و623 مليون جنيها، وسجلت ماكينات الصرافات الآلية 744 ألف حالة بقيمة إجمالية 812 مليون جنيه وتم تسجيل 531 ألف حالة صرف من منافذ الصرف المختلفة قامت بصرف 811 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.