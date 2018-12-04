أخبار مصر | المتحف المصري يستكمل أعمال مراجعة الأسقف استعدادًا لموسم الأمطار (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحف المصري يستكمل أعمال مراجعة الأسقف استعدادًا لموسم الأمطار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة المتحف المصري بالتحرير، أن أعمال مراجعة أسطح المتحف تمت صباح اليوم من تنظيف لمجاري تصريف الأمطار ومراجعة النوافذ العلوية، وفتحات التهوية استعدادًا لفصل الشتاء.

ومن جانبها صرحت صباح عبد الرازق أن المتحف تم تصميمه بنظام المتاحف المفتوحة، ذو نوافذ زجاجية في الأسقف، ونوافذ كبيرة في الحوائط.

وأضافت عبد الرازق أن أعمال مراجعة الأسطح تمت بالتعاون مع فريق إدارة الأزمات والكوارث بوزارة الآثار، والإدارة الهندسية بالمتحف المصري بالتحرير.

يذكر أن المتحف المصري بالتحرير يشهد أعمال تطوير شاملة والتي أعلن عنها الدكتور خالد العناني وزير الآثار في الاحتفال 116 بافتتاح المتحف والتي من المقرر أن تنتهي في مطلع عام 2020.