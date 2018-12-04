أخبار مصر | وزارة التضامن تعلن عن وجود 14 وظيفة شاغرة (الشروط وطريقة التقديم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة التضامن تعلن عن وجود 14 وظيفة شاغرة (الشروط وطريقة التقديم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن حاجتها لمدير حالة "للأطفال المستفيدين من تدخلات قطاع الرعاية"، والعدد المطلوب 14 موظفًا، على أن يكون مكان العمل بإدارات التضامن الاجتماعي في الإسكندرية "يقتصر التقديم على سكان محافظة الإسكندرية فقط".

وأوضحت الوزارة، أن آخر موعد للتقديم: 9 ديسمبر، ويأتي ذلك في إطار خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف- مصر" لإيجاد بيئة داعمة لرعاية الطفل والأسرة وحمايتهم ورفاهيتهم، تسعى كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة يونيسف في مصر لاستثمار الطاقات والجهود للمساهمة في تحسين القدرات، وتحسين النظم والخدمات التي تستهدف الأطفال مع إعطاء الأولوية للفئات المهمشة والأكثر فقراً.

ولذلك تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع اليونيسف لتعزيز نظام الرعاية للأطفال دون رعاية مناسبة ودعم منهجية إدارة الحالة في خدماتها وتنمية قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في مختلف المؤسسات والوحدات على الصعيدين الوطني والمحلي.

المهام الوظيفية:

- إدارة ملفات الحالة للأطفال المحولين لخدمات قطاع الرعاية من الأطفال المعرضين للخطر.

- إعداد ومراجعة الخطة التأهيلية لدراسة الحالة.

- وضع برنامج للرعاية اللاحقة للحالات بعد الانتهاء من خطة التأهيل.

- الإحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة لتنفيذ جميع التدخلات التي يحتاجها الطفل.

- التنسيق داخليا مع الإدارات المعنية (الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي والتأهيل).

- تلقى الحالات المحولة من خط نجدة الطفل ولجان الحماية الفرعية وتقديم خدمات الوزارة لها.

- التنسيق مع مشرفى الخدمة العامة وفريق برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لتقديم الخدمات للأسر التى لديها أطفال فى خطر.

- إعداد وتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي.

- زيارات متابعة لأماكن تقديم الخدمة (طبقا لخطة التأهيل) التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لضمان تقديم الخدمات وفق الخطط الموضوعة للطفل

- إعداد التقارير الدورية والطارئة حسب ما يتطلبه العمل

- تقديم مقترحات لتطوير الأداء وتحسين الخدمات التأهيلية.

- التشبيك مع الوحدات الاجتماعية المحلية لتعزيزالرصد والتوثيق

- تنفيذ عمليات التوثيق بملفات الحالات واستيفائها من كافة النواحي وكذا السجلات

- ادخال بيانات الحالة الكترونياً للتوثيق والتنسيق والمتابعة مع المشرف .

شروط التقدم:

- مؤهل جامعي اجتماعي عالي في مجال العلوم الاجتماعية (فضل خريجي اداب اجتماع / الخدمة الاجتماعية)

- خبرة لا تقل عن ٣ إلي ٥ سنوات في مجال الطفولة.

- إتقان استخدام برامج الحاسوب (حاصل على شهادة ّICDL)

- لا يقل السن عن ٢٥ عام ولا يزيد عن 45 عام

- التفرغ التام

- القدرة علي تنفيذ دراسات حالة ميدانية واسرية

- القدرة علي تنفيذ أبحاث شارع ميدانية

- القدرة علي التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر

- قادر على البحث والكتابة الواضحة للتقارير التفصيلية والموجزة

- القدرة على العمل وإدارة فريق

- قدرة ممتازة لفهم وتفسير وشرح وتطبيق القوانين والقواعد المتعلقة بحقوق الطفل ونظام عدالة الطفل وسياسات الحماية.

- القدرة علي وضع خطط التأهيل وتنفيذها ومتابعتها.

كيفية التقديم:

يتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] مع ذكر اسم وظيفة مدير إدارة الحالة بعنوان الايميل.