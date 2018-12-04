أخبار مصر | غدا.. وزارة التضامن تحتفل باليوم العالمي للتطوع في شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وزارة التضامن تحتفل باليوم العالمي للتطوع في شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأربعاء، بقصر ثقافة شرم الشيخ احتفالا باليوم العالمي للتطوع تحت شعار التطوع أسلوب حياة. ويحضر الاحتفال وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده وعدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. يشارك فيه عدد من شباب المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من المحافظات المختلفة ويقدمون عرضا مسرحيا حول قيم التطوع كما يشهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلي حول التطوع في صندوق مكافحة الإدمان، وسيتم تكريم عدد من المتطوعين خلال الاحتفال.

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