مصر | تفاصيل ضبط 3 أشخاص لذبحهم بقرة نافقة في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل ضبط 3 أشخاص لذبحهم بقرة نافقة في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن الـ 3 أشخاص، المتهمون بذبح بقرة نافقة، بمركز الحوامدية، لم يورد أي بلاغات سابقة ضدهم بذبحهم حيوانات نافقة، مشيرًا أن تقرير الطب البيطري سوف يحدد أن الحيوان كان نافقا من عدمه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم القبض عليهم؛ لاتهامهم بذبح بقرة خارج المجازر الحكومية، وتواصل النيابة العامة التحقيق معهم حول اتهامهم بالواقعة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز الحوامدية، بورود بلاغا من الأهالي، بقيام 3 أشخاص بذبح بقرة نافقة، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، وتم القبض عليهم، والتحفظ على الحيوان، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.