مصر | عاطل يسرق دار رعاية أيتام في حلوان

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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة أجهزة الكترونية من دار رعاية أيتام، بدائرة قسم شرطة المعصرة.

كانت قوة أمنية من قسم شرطة المعصرة تمكنت أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية، بمنطقة وادى حوف دائرة القسم من ضبط "عبدالرحمن. م"25 سنة عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته جوال بلاستيك بداخله "شاشة تليفزيون، جهاز لاب توب، كاميرا، سلاح سكين".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل دار رعاية أيتام كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" وأقر بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وباستدعاء مسئول الشئون القانونية بالدار تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.