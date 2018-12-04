مصر | شرطة المرافق تشن حملة لتطهير ميداني الجيزة والمنيب من الإشغالات (صور)

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قاد المقدم أحمد الدسوقي الضابط بإدارة شرطة المرافق بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لتطهير ميداني المنيب والجيزة، من الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، فضلًا عن إزالة عربات الباعة الجائلين المتواجدة على جانبي الطريق.
وتم إزالة جميع الإشغالات بالميداني لإعادة المظهر الجمالي لهما مرة أخرى، ويواصل رجال شرطة المرافق حملاتهم اليومية للحفاظ على نظافة الشارع الجيزاوي ومنع حدوث تكدسات مرورية.
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