شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على شمال البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سقطت أمطار غزيرة على المناطق الشمالية بمحافظة البحيرة، مساء اليوم، فى مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار، وتسببت الأمطار فى ظهور تراكمات كثيرة للمياه فى الشوراع الرئيسية بمركز إدكو.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ وإنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرف العمليات بالمراكز على مدار 24 ساعة، ووجهت المحافظة سيارات الكسح لنزح المياه من الأماكن المتضررة.