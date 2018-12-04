شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: نحذر من طقس الأربعاء .. أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد إن الأيام المقبلة ستشهد طقس غير مستقر.

وتابع «عبدالعال»، في تصريحات تلفزيونية: «الأيام المقبلة ستشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية، فضلا عن سقوط أمطار على كافة السواحل الشمالية ابتداء من السلوم حتى رفح والعريش، مرورا بالوجه البحري وشمال وجنوب سيناء ومدن القناة»، لافتا إلى أن أمطار متوسطة ستبدأ بالقاهرة ليل غد.

وأضاف «عبدالعال»: «ذروة عدم الاستقرار ستكون يوم الخميس المقبل، والأمطار ستنحصر يوم الجمعة»، لافتا إلى أنه تم إبلاغ كافة المحافظات والجهات المعنية بالتوقعات المتوقعة للطقس خلال الأيام المقبلة.

وأردف: «الأمطار لن تصل إلى مستوى السيول، وستستمر درجة الحرارة المنخفضة عقب انتهاء موجة الطقس غير المستقر»، مؤكدا أن فصل الشتاء بدأ مبكرا خلال العام الجاري. وطالب المواطنين والسائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بكافة تعليمات المرور حفاظا على سلامتهم.