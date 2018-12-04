شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الحلبي: معرض «إيديكس 2018» فرصة لتسويق السلاح المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اللواء هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن معرض «إيديكس 2018» فرصة لتسويق السلاح المصري، وأن والقوات المسلحة تصنع السلاح وفقا للمعايير العالمية. وذكر «الحلبي»، في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن معرض «إيديكس 2018» تخطى كونه معرضًا للسلاح وتحول إلى محفل دولي بحضور قيادات عسكرية مرتفعة المستوى من مختلف دول العالم. وأكد أن مصر دولة لديها احتراف في العلم العسكري، والجيش المصري لديه خبرات قتالية متعددة في الحروب التقليدية وغير التقليدية

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