شكرا لقرائتكم خبر عن «البابا تواضروس» يشارك في مؤتمر اللجنة المجمعية ومكافحة الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر السنوي الرابع عشر للجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان والذي بدأت فعالياته أمس ببيت سان مارك بالخطاطبة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح اليوم – إن البابا تواضروس ألقى محاضرة بعنوان «النفس الشبعانة»، مضيفاً أن المؤتمر العام الحالي يناقش مشكلة «إدمان المواد الإباحية ما بين الوقاية والعلاج».