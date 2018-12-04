ضبط شخص يدير صفحة على "فيسبوك" لتزوير المحررات الرسمية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته صفحة على "فيسبوك" تعلن تزوير المحررات الرسمية بمقابل مادي.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قد رصدت قيام مسئول عن إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والمسماة (شهادات جامعية) بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية وغيرها من المستندات بمقابل مادي.

عقب تكثيف الجهود أسفرت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة "وليد م. أ" (مواليد 1986) مقيم بمحافظة الجيزة.

تم تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبالفحص والتفتيش، تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها وصور لشهادات جامعية مزيفة ورسائل بين المتهم وأشخاص آخرين تتضمن ادعاء كونه دكتورا بمعهدين بالمعادي، وقدرته على إصدار شهادات جامعية من المعهدين التي يعمل بهما دون الحضور للدراسة نظير مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها.

واعترف المتهم بعد مواجهته بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع موظفين من العاملين بالمعهدين المشار إليهما يقوموا بتزييف البيانات واعتمادها وتوثيقها من المعهدين، وأضاف بقيامه بالتواصل مع أحد الأشخاص والاتفاق معه على استخراج شهادة جامعية مزيفة من إحدى الجامعات.