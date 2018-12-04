تجديد حبس حازم عبد العظيم بتهمة نشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تجديد حبس الناشط حازم عبد العظيم وآخرين، في اتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويواجه المتهمون عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث أخبار على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصري.

وأسندت النيابة إلى حازم عبد العظيم، اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيق مع المتهم مساء اليوم، في حضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات.