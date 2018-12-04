شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب نفسي: مريض الاكتئاب يكون دائمًا لديه الإحساس بالذنب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد طه، أستاذ الطب النفسي، إن «مريض الاكتئاب يكون دائمًا لديه الإحساس بالذنب، ولا يجوز توصيفه بأنه بعيد عن ربنا».

وأضاف في حوار برنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، الأحد، أن «الاكتئاب مرض مثل السكر والقلب، وجزء منه تغيير كيمياء المخ والتربية، وله علاج نفسي ودوائي، ولا يجب وصفه بالبعد عن ربنا».

وأوضح أن «مرض الاكتئاب نسبته كبيرة، فهناك 3 مصابين بالاكتئاب بين كل 10 أشخاص، والاكتئاب يصيب بالإعاقة بجانب الوسواس القهري، والانفصام والفصام».