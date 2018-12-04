شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: 3 ملايين عقار مخالف تكفي لإيواء سكان مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن عدد مخالفات البناء مرعب.
وتابع «فرحات» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «التصوير الجوي للعقارات يتسهدف رصد الأحوزة العمرانية فقط، وليس له علاقة برصد المباني المخالفة»، مشيرا إلى أن الأحياء هي المخولة برصد المباني المخالفة.
وأضاف «فرحات»: «هناك 3 ملايين عقار مخالف بإجمالي 24 مليون وحدة سكينة، ونظريا عدد الوحدات المخالفة تكفي لإيواء سكان مصر»، معلقاً: «العقارات المخالفة التي تم رصدها بنيت خلال الفترة من 2000 حتى 2017 »، مشيرا إلى أن معدل بناء المباني المخالفة ارتفع بشكل كبير بعد عام 2010 .
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