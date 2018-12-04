شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بتخفيض مخالفات المباني إلى 200 جنيه بالمناطق الشعبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، إن البرلمان طالب بتخفيض الحد الأدني للمبلغ المالي المطلوب دفعه للتصالح في مخالفات البناء.

وتابع محمود خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « طالبنا بتخفيض الحد الأدنى للتصالح في مخالفات البناء إلى 200 جنيه خاصة في المناطق الشعبية، حتى يتسنى للمواطنين دفعها»، معلقاً: «لما أقول للراجل الغلبان ادفع 5 آلاف جنيه عشان تتصالح مش هييجي»، مشيرا إلى أن 80% من مخالفات البناء تقع في الأماكن الشعبية.

وأضاف عضو مجلس النواب: «بعض المواطنين ارتبكوا مخالفات البناء، لعدم قدرتهم على سداد المبالغ المستحقة لترخيص المباني، فضلا عن طول الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص المباني»، مشيرا إلى أن تضارب قرارات المحافظين أدت إلى زيادة تجاوزات المباني، وإحساس المواطنين بالظلم، معلقاً « هناك محافظون يتخذون قرارات إدارية بزيادة عدد الأدوار، ثم يأتي محافظ آخر ويقرر تخفيضها مما يشعر المواطنين بالظلم».