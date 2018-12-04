شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العربية للبصريات»: القوات المسلحة تعتمد بشكل كامل على منتجاتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طه بدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة «العربية» للبصريات، أن 98% من منتجات الشركة مصرية، ولنا تعاون تكنولوجي مع عدد من الشركات العالمية.

وقال «بدوي» لـ«وكالة سبوتنيك الروسية»، إن عمليات النقل التكنولوجي مع الشركات العالمية تتم وفق احتياجات مصر بأسلوب التصنيع المشترك بما يتناسب مع التسليح العسكري المصري.

وأشاد رئيس «العربية» للبصريات، باعتماد القوات المسلحة بشكل كامل على منتجات الشركة، مشيرا إلى أنها تعمل وفق متطلبات الجيش المصري بالمواصفات العالمية العالية في المجال الكهروبصريات. وأشار إلى أن تنوع مصادر السلاح يزيد من خبرات الشركة، على الرغم من أنه يمثل عبء إضافيا عليها، بسبب الاختلاف التكنولوجي من دولة إلى أخرى.