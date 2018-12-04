شكرا لقرائتكم خبر عن «النمنم»: «92% من ضحايا الإرهاب مسلمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، ووزير الثقافة الأسبق، أن وعي الشعب المصري في مواقف كثيرة يثبت أنه يستبق نخبته.

وطالب «النمنم»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على فضائية «ten»، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجب الاستهانة بوعي الشعب المصري، لافتًا إلى أن خير دليل على ذلك هو وقوف المصريين مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بذكاء شديد عقب النكسة .

وأضاف «النمنم»، أن الإخوان لايفرقون في عملياتهم الإرهابي بين مسلم ومسيحي، مشيرًا إلى أن أكثر من 92% من ضحايا الإرهاب من المسلمين.