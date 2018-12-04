شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ«بائعة البرسيم» بعد ضربها من موظف بسبب «2 جنيه»: «أنا زي والدتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«هو مكسبي من البرسيم قدّ إيه عشان تاخد مني 2 جنيه؟»، كلمات قليلة صاحت بها السيّدة الخمسينية، سعاد حسني متولي، عندما طلب منها موظف بالوحدة المحلية بكفر منصور بطوخ جنيهين، إذ كانت حينها «سعاد» تجلس أمام فرشة برسيم متواضعة، مصدر رزقها الوحيد.

بدأت القصة بعدما رفضت «سعاد» منح الموظف جنيهين من قوت يومها البسيط، فحمل الموظف البرسيم وألقاه في الشارع، فردت السيدة «حسبي الله ونعم الوكيل»، وذهبت إلى الوحدة المحلية بصحبتها زوجة نجلها لكي تشتكي الموظف للمسؤولين في الوقت الذي تصادف مع وجود الموظف هناك ورأى السيدة قال لها: «إنتي تيجي تشتكيني وسبها أمام الجميع» فردت عليه «أهو أنت».

فما كان من الموظف إلا أن ضرب السيدة وأوقع حجابها من فوق رأسها ولم يتدخل أحد من الموظفين من الوحدة المحلية للدفاع عن السيدة، وبعد أن أوسعها المسؤول ضربا وسط صراخها المستمر وزوجة نجلها والطفل الصغير، انصرفت تُلملم ما بقي من ثوبها.

انتشَرت حكاية «سعاد»، إذ عُرفت بـ«بائعة البرسيم» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فقرر محمد خيري، رئيس مجلس مدينة طوخ، أمس الاثنين، وقف موظف عن العمل بإحدى الوحدات المحلية للتعدي على بائعة بالضرب أثناء قيامها ببيع «برسيم» للإنفاق على أسرتها، كما قرر أيضًا فتح تحقيق مع الموظف لمعرفة حجم المخالفات التي ارتكبها.

وجهّت اليوم الثلاثاء، «سعاد»، الشكر إلى المهندس محمد خيري، رئيس مدينة ومركز طوخ، لقيامه باستقبالها اليوم والإعتذار لها في مكتبه والتأكيد لها على أن حقها محفوظ وأنه سيتم توقيع أقصى العقوية على الموظف الذي أهانها.

«أنا زي والدتك»، قالتها «سعاد» بنفس عزيزة، إذ وجهّت رسالة لمحافظ القليوبية، الدكتور علاء عبد الحليم، تُطالبه بحقها، مشيرة إلى أنها لجأت لهذا العمل والخروج للأسواق لبيع البرسيم، لمساعدة أسرتها لأن زوجها توقف عن العمل بسبب ظروفه الصحية ويتقاضى معاش ٤٠٠ جنيه، وهو مبلغ قليل جدا، لا يكفي احتياجات ٣ أبناء، بينهم ولدين أحدهم بالثانوي العام والآخر حاصل علي دبلوم فني، لكنه لا يجد عملاً.

وطالبت «سعاد» من المحافظ توفير فرصة عمل لتوفير مصدر دخل للأسرة يحميها من الجلوس في الأسواق والتعرض للمضايقات، إذ أوضحت أنها سيدة على باب الله تبيع الخبز الناشف والبرسيم بسوق قرية كفر منصور التابعة للوحدة المحلية لمدينة طوخ لتنفق على أسرتها وتكسب قوت يومها بالحلال حتى لو كان قليل.

وبعد ما حدث، شعرت السيّدة الخمسينية، بالإهانة كمّا روت لـ«المصري اليوم»: «اتهانت أمام نفسي وأمام الناس، فذهبت للوحدة المحلية لأشكو الموظف، لكنه رآني وحاول منعي من الدخول وتعدّى عليّ بالسب وكانت معي ابنتي ورضيعها، فقلت لهُ (حسبي الله ونعم الوكيل)، فاستشاط غضبُا، وامسك بملابسي وأوقع حجابي وبدأ في ضربي لولا تدخل الموظفون في الوقت الذي سقطت ابنتي مغشيا عليها من هول ماشهدته من إهانه لي».