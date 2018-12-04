شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الإسبانية تشهد توقيع اتفاقية بين جامعة اسلسكا مصر و إدارة الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفارة الإسبانية بالقاهرة بتوقيع اتفاقية بين جامعة اسلسكا مصر وإدارة الدوري الإسباني«لاليجا»، بحضور السفير رامون جيل كاساريس، غد الأربعاء، بمشاركة عدد من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية والرياضية.

وقالت جامعة اسلسكا في بيان، أن الدوري الاسباني «لا ليحا» دشنت مدرسة الأعمال «LaLiga Business School» في أسبانيا، وهي مدرسة متخصصة في مجال إدارة الرياضة، ووقع الإختيار على جامعة اسلسكا مصر لتمثل منصة لتقديم هذا البرنامج في مجال الإدارة الرياضية وذلك نظراً لتميزها في مجال التعليم.

وأضافت الجامعة، أنه سيتم انطلاق البرنامج اعتبارا من شهر مارس ٢٠١٩ من خلال تقديم دورة في التسويق الرياضي، على أن يقوم بتدريسها خبراء متخصصين من أسبانيا بهدف نقل خبراتهم المهنية والعملية في مجال إدارة وتسويق المؤسسات الرياضية.

وأشارت الجامعة إلى أن المشاركين في التدريب سواء مهنيين أو دارسين، سيتاح لهم فرصة السفر إلى مدريد للمشاركة في الأسبوع المفتوح الذي تقدمه «لا ليجا»، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماعات الدوري الأسباني لإدارة الدوري ولقاءات الفرق المختلفة.

وأعلنت جامعة «اسلسكا»، عن تنظيم محاضرة لرئيس هيئة الحكام بالدوري الأسباني حول تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو «VAR» في ١٧ ديسمبر المقبل بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم برعاية جامعة اسلسكا بهدف نقل المعرفة بالتقنية الجديدة.