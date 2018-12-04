شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 5 أبحاث بمسابقة السفارة الكورية عن العلاقات مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق وعضو جمعية الصداقة المصرية- الكورية، عن فوز 5 أبحاث لباحثي الدراسات العليا عن العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات،جاء ذلك خلال حفل أقامه سفير كوريا الجنوبية في القاهرة يون تشول.

وأكد السفير الكوري أن الهدف من المسابقة هي إعطاء فرصة للباحثين سواء من طلاب الجامعات والخريجين لإجراء بحوث حول العلاقات الثنائية بين البلدين،خاصة الثقافية التي تؤثر إيجابا على جميع نواحي العلاقات الأخري السياسية والاقتصادية. وقال وزير النقل الأسبق علاء فهمي، إن هناك 50 باحثًا تقدموا بدراساتهم، فيما تم تصفيتهم من خلال تطبيق المعايير، مشيرا إلى أن هناك 5 محكمين بخلاف شخصه، وهم الوزراء السابقين أسامة هيكل، هاني هلال، حسن يونس،أحمد زكي بدر، جلال السعيد. وفي نهاية الحفل، أعلن الوزير الأسبق هاني هلال قيمة الجوائز التي تتراوح مابين 500-700 دولار، وشهادات تقدير.