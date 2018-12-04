شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 4 من عصابة سرقة «السوبر ماركت» في الهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة الهرم في الجيزة، الثلاثاء، بحبس 4 من المتهمين، لمدة 4 أيام احتياطيًا، بسرقة المحال التجارية «سوبر ماركت»، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي يستهدف سرقة تلك المحال.

وقالت التحقيقات بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام، إن المتهمين ضبطوا بحوزتهم بضائع «تونة وسجائر»، قيمتها بلغت نحو نصف المليون جنيه.

واعترف المتهمون، بحسب التحقيقات، والذين ضبطوا بحوزتهم بندقية وفرد خرطوش، بارتكابهم 10 جرائم سرقة، وأنهم يسرقون الأشياء الخفيفة غالية الثمن.

كانت محلات تجارية عدة أبلغت أجهزة الأمن بالاستيلاء على كمية كبيرة من البضائع، وتوصلت التحريات إلى أن 4 عاطلين وراء سرقة المحلات، حيث يكونوا تشكيلا عصابيًا مسلحًا لسرقة المحلات الكبرى بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الأقفال.