شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الأهلي يطالب النيابة برفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مقدم البلاغ ضد رئيس نادي الزمالك، والذي اتهمه بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، وتكدير الأمن السلم العام، نيابة العجوزة في الجيزة التي تباشر التحقيق، باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس النادي الأبيض بتهمه إساءة استخدام الحصانة البرلمانية.

واستمعت النيابة برئاسة المستشار جمال الجبلاوي، الاثنين، لأكثر من 3 ساعات، لأقوال مقدم البلاغ، المحامي الموكل من النادي الأهلي، الذي قال- بحسب التحقيقات: «إن المشكو في حقه يحمل عدة صفات، كونه رئيسًا لنادي الزمالك، وعضوًا بمجلس النواب، ويتمتع بالحصانة البرلمانية، حيث استقرت وبالإجماع الآراء الفقهية القانونية والثوابت القضائية والبرلمانية على أن الحصانة مقررة لما يبديه النائب من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه المختلفة، وهي مقررة لحماية الوظيفة النيابية من تأثير السلطة التنفيذية له بالترهيب أو الترغيب، وليست للشخص نفسه حتى لا نضع أشخاص فوق القانون».

واستكمل قائلًا، أمام النيابة «إن المشكو في حقه بتاريخي 29 و12سبتمبر وأكتوبر الماضيين، تعمد إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، من خلال ظهوره بقناة الحدث اليوم، وبمؤتمر صحفي بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، ونال من مجلس إدارة النادي الأهلي بعبارات يعاقب عليها القانون بالسب والقذف».