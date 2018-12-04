شكرا لقرائتكم خبر عن "قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حساب "قطريليكس" المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين عن استغلال تركيا للصحراء القطرية، لإجراء اختبارات لمنتجاتها العسكرية، مؤكدا أن الدوحة تحولت إلى ولاية عثمانية. وأوضح الحساب أن شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة بالصناعات العسكرية والإلكترونية، تجرى الاختبار الأول لمنظومة سلاح "صرب - ظفر"، الذي يعدّ واحداً من أحدث منتجاتها، وذلك وسط صحراء قطر ، موضجا أن منظومة سلاح "صرب - ظفر"، تنتمى إلى مجموعة منتجات نظام الأسلحة ذات خاصية التحكّم عن بعد.

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