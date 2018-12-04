- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "المستفزون".. جماعة البحث عن الشهرة بالأفعال الشاذة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تأكيد رئيس الاستخبارات الأمريكية خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي على دور مصر المحورى فى استقرار المنطقة، كما تكشف الخليج 365 فى ملف خاص بعنوان "المستفزون" جماعة البحث عن الشهرة بالأفعال الشاذة.
واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..
رئيس الاستخبارات الأمريكية لـ "السيسى": دور مصر محورى لاستقرار المنطقة.. الرئيس يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن.. ودانيال كوتس: الولايات المتحدة حريصة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة
سلسلة لقاءات للعصار مع ممثلى الدول المشاركة.. "تمساح 3" و"ناثر الألغام" أهم الأسلحة لمصرية بمعرض "إيدكس"
المستفزون.. جماعة البحث عن الشهرة بالأفعال الشاذة.. منى برنس تبحث عن النجومية بالرقص ولقاء السفير الإسرائيلى.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان عارٍ.. سما المصرى راقصة صباحا وداعية مساء.. وميدو المستفز الأكبر للجمهور الأهلاوى
محمود يفتتح محلاً لبيع وصيانة الهواتف بدعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
الحكومة: لم نستبعد من ليس لديهم تأمين صحى من علاج فيروس سى المجانى.. ووزارة المالية تنفى اعتزام مصر مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى.. ولا زيادات فى أسعار السجائر المحلية
سامح شكرى: نعتز بالروابط الوثيقة والأخوية بين مصر والكويت
التحفظ على أموال الإخوان تدرس طلبا بتحصيل الغرامات فى قضية "إهانة القضاة"
العاصمة الإدارية تستقبل طلبات 50 سفارة وجهة أجنبية لإقامة منشآت إدارية لهم
مصر تبدأ إنتاج النقود البلاستيكية بمطبعة البنك المركزى بالعاصمة الإدارية 2020
شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "المستفزون".. جماعة البحث عن الشهرة بالأفعال الشاذة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .