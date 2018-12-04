حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة "تليفزيون" من دار أيتام بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة حلوان الجزئية، برئاسة المستشار عبدالمجيد الشريف، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة أجهزة إلكترونية -تليفزيون- من دار أيتام.

واعترف المتهم في التحقيقات أنه اقتحم دار رعاية أيتام بالمعصرة عن طريق "التسلق"، وحاز سلاحًا أبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وعثر بحوزة المتهم "عبدالرحمن.م" عاطل على شاشة تليفزيون، جهاز لاب توب، كاميرا.

وتعرف مسئول الشئون القانونية بالدار على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.