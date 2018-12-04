رئيس جامعة القاهرة: "لازلنا نعيش في عصر البعثات العلمية منذ عهد محمد علي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حدوث تحول تدريجي في نظم الامتحانات بالجامعة، موضحًا أن "هذا التحول بدأ بأسئلة الاختيار من متعدد، كخطوة أولى نحو تغيير طرق الامتحانات، وبالتالي تغيير طرق التفكير".

وأضاف الخشت: "على الطلاب أن يدركوا أنه ليست هناك إجابة نموذجية، ولكن لابد من التفكير بطرق مختلفة، فالصواب ليس واحداً بل هو متعدد، وهذا ما تم وضعه الإعتبار عند وضع سؤال حل المشكلات".

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الخامس لقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة، وبحضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، والدكتور حسن حنفي الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتورة هدي الخولي رئيس قسم الفلسفة بكلية الأداب، إلى جانب حضور عدد من أساتذة الفلسفة من مختلف الجامعات المصرية والأجنبية.

ولفت الخشت، إلى أن الجامعة أطلقت الصيف الماضي معسكر قادة المستقبل للطلاب لتطوير العقل المصري، مشيراً إلى ضرورة تغيير طريقة التفكير لدي الفرد، وطلاب الجامعة سيقومون بدراسة مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال اللذين من شأنهما تنمية طرق التفكير العلمي لديهم.

وأضاف الخشت، أن تقدم الأمم والشعوب يأتي نتيجة تغيير طرق التفكير التقليدية، مثلما فعل الفلاسفة الذين غيروا مجتمعاتهم، مثل مارتن لوثر وماركس وچون ديوي وغيرهم، قائلاً: "مازلنا نعيش في عصر البعثات منذ عهد محمد علي (الذي حكم مصر من 1805حتى عام 1849)، ولابد من تجاوز هذا العصر عن طريق استقدام الطلاب والأساتذة الأجانب إلى جامعاتنا".

وأكد أن "جامعة القاهرة ترحب بالطلاب الأجانب للدراسة بكلياتها وتخصصاتها المختلفة، وهو ما يثري حركة الالتقاء الثقافي والفكري بين الشعوب".

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تنتقل إلى مصاف جامعات الجيل الثالث التي تهتم بالتطبيق وتوظيف المعرفة في التنمية الشاملة للدولة الوطنية والمساهمة في حل المشكلات القومية، مؤكداً على ضرورة التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة وذلك بالعمل والإنتاج وربط التعليم بالاقتصاد القومي.

من جانبها، أشارت الدكتورة هدي الخولي رئيس قسم الفلسفة، إلى أن اليوم العالمي للفلسفة يأتي هذا العام متزامنا مع الاحتفال الــ٧٠ لإعلان حقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه مديرة اليونسكو.

وقالت : "إننا في هذا المؤتمر نؤكد على مقولتين هامتين، قول ديكارت: أنا افكر إذن أنا موجود، وقول سقراط: أعرف نفسك، حيث أن لدى الإنسان الكثير ليقدمه إذا انتقل من الفكر المجرد إلى التطبيق، وهذا ما ينادي به الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة".

يشار إلى أن، أن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة ناقش على مدار عدة جلسات عددًا من المحاور المتعلقة بالفلسفة، والتربية والاخلاق، ونقد الموروث، والتحول من التفكير النظرى إلى التطبيق.