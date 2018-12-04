وزير الري يبحث خطة استقبال الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وذلك للتأكد من حالة محطات المياه ومدى جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

كما بحث وزير الري - خلال الاجتماع - إجراءات رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال موسم الشتاء، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المحافظين لتنفيذ أي قرارات إزالة للتعديات على المجاري المائية.

كما اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي مع مدير معهد بحوث الشواطئ الدكتور خالد خيرالدين، لاستعراض الخطة الحالية للمعهد وعرض الخطة المستقبلية، بالإضافة إلى بحث كيفية التعاون مع أجهزة الوزارة والمعاهد خاصة هيئة حماية الشواطئ؛ لتحقيق أعلى استفادة من إمكانيات المعهد العلمية والفنية لتحقيق الأهداف البحثية للتطوير في الفترة القادمة.