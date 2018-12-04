محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: التقى المستشار محمد نصير، نائب الأمين العام لمجلس النواب، الدكتور محمد العزيزى المدير العام الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا ببنك التنمية الأفريقي، وسامح واصل استشارى مشروع التعاون بالبنك وذلك بمقر المجلس. وأعرب نائب الأمين العام للمجلس عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها البنك في عملية ترميم الكتب والمخطوطات النادرة والتي تجرى بمعامل المتحف المصرى الكبير. وخلال اللقاء تم الاتفاق على الاستمرار في التعاون بين البنك والمجلس من خلال وزارة التعاون الدولى وتمويل البنك لعدد من الدورات التدريبية لتطوير ودعم بناء القدرات الوظيفية للعاملين بالأمانة العامة بمجلس النواب ودراسة الشراكة مع معهد التدريب البرلماني. وفي نهاية اللقاء تفقد وفد البنك متحف المجلس والمكتبة وقطاع المعلومات.



شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الأمين العام للبرلمان يلتقي وفد بنك التنمية الأفريقي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .