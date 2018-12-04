أخبار مصر | ضبط مليون لتر بنزين وسولار في طوخ (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مليون لتر بنزين وسولار في طوخ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط ( 125 ) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك محطة لتموين السيارات في طوخ (بالقليوبية )، لقيامه بالاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بلغت نحو (1,101مليون) لتر (سولار – بنزين 80) بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" في بركة السبع (بالمنوفية) لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية " أرز – سكر – زيت طعام"، جميعها مجهولة المصدر، ومعبأة داخل عبوات ناقصة الوزن بلغت نحو ( 8,400 طن)، تمهيدًا لطرحها للبيع على المستهلكين، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط مالك مصنع "غير مرخص" لإنتاج الملابس في الخصوص (بالقليوبية)، لقيامه بإنتاج مصنوعات "جوارب" مستخدمًا فى تصنيعها خامات وألياف صناعية مجهولة المصدر، وتدوين علامات تجارية مقلدة لكبرى الشركات، وبحوزته كميات بلغت نحو (38,160 ألف قطعة منتج نهائي) تمهيدًا لطرحها للبيع، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وضبطت شرطة التموين مالك مفرمة غير مرخصة لفرم وتعبئة مصنعات اللحوم، في كرداسة بالجيزة لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم وهياكل الدواجن غير صالحة للاستهلاك من (مرتجعات المصانع) والثلاجات والمحال العامة وإعادة فرمها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مغشوشة مدون عليها أسماء وعلامات لكبرى الشركات، حيث تم ضبط (4) طن "سجق، مفروم لحوم، مفروم دواجن، مقطعات لحوم، دهون حيوانية" جميعها غير صالحة للاستهلاك.

وتم ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية في كوم حمادة بالبحيرة لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من "زيت الطعام" المعبأ داخل تنكات بدون بيانات، حيث تم ضبط كمية قدرها (2) طن غير صالحة للاستهلاك، وضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية فى شبرا الخيمة أول بالقليوبية، لإنتاج وتعبئة البن المغشوش مستخدمًا في ذلك خامات مجهولة المصدر فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة، حيث تم ضبط (7570) عبوة بن مغشوشة ومقلدة منتج نهائي، (470) كيلو جرام مستلزمات إنتاج "بن خام أخضر، حبهان"