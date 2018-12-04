أخبار مصر | بدء ندوة "ليلة في حب مصر لتنشيط السياحة" بحزب مصر الثورة (صور)

بدأت منذ قليل، ندوة "ليلة في حب مصر لتنشيط السياحة"، بمقر حزب "مصر الثورة" بجاردن سيتي، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا رئيس الحزب، واللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق وأمين التنظيم بالحزب.

وناقشت الندوة سبل تطوير قطاع السياحة داخليا وخارجيا، وكيفية تحسين الخدمات السياحية وجذب العالم أجمع للتعرف على ما تزخر به مصر من مقومات جذب سياحي للنهوض بالحركة السياحية وخاصة بعد المشروعات العملاقة التي افتتحت مؤخرا، إضافة إلى افتتاح الطرق الجديدة التي تُسهل من حركة السياح داخل مصر؛ للتعرف على تاريخ مصر الحضاري، وتطوير المتحف الكبير وبعض المتاحف ووضع آلية حديثة للتعامل مع السياح من أجل راحتهم وتوفير سبل الرعاية لهم، كما ناقشت الندوة المعوقات التي تواجه السياحة في مصر وسبل حلها.

ويحضر الندوة حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين، ووجيه جمال السكرتير العام بنقابة المرشدين السياحيين، وبحضور أمانتي كفر الشيخ وبني سويف، وبمشاركة عدد كبير من المهتمين، وتدير الندوة الإعلامية إيمان عبدالهادي.

وبدوره بعث النقيب العام للمرشدين السياحيين حسن النحلة، برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لما يقوم به من مشروعات طرق حديثة والتي تساعد بدورها على سهولة حركة السياح داخل وخارج القاهرة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية لا يوجد لها مثيل في أي دولة في العالم لما تتمتع به من مناخ، إضافة إلى امتلاكها 80% من آثار العالم وشواطئها والمزارات الدينية الموجودة بها.