مصر | تجديد حبس حازم عبد العظيم بتهمة نشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس حازم عبد العظيم بتهمة نشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المسشار معتز خفاجى، تجديد حبس حازم عبد العظيم وآخرين فى اتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ويواجه عدة اتهامات منها الإنضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث أخبار على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصري.

وأسندت النيابة إلى حازم عبد العظيم اتهامات بالإشتراك مع جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع المتهم مساء اليوم، فى حضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، والتى جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات.