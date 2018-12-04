أخبار مصر | لأول مرة في مصر.. الإعلان عن مدرسة دولية حكومية (الشروط والمواصفات)

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أعلنت إدارة المدرسة الدولية المصرية الحكومية بالشيخ زايد، عن فتح باب التقدم للعام الدراسى الجديد 2019،2020، وتعتمد المدرسة على 3 برامج دراسية الأول عبارة عن برنامج المرحلة الابتدائية وهو لمدة 7 سنوات دراسية يبدأ من pypt وهو ما يعادل kg1 فى النظام الدراسى العادى وحتى الصف الخامس الابتدائي ويسمح فى هذا البرنامج بتدريسه بلغة البلد وهى اللغة العربية، والبرنامج هو عبارة عن تدريس اللغة العربية والإنجليزية ومبادئ الرياضيات والأنشطة وتعتبر الأنشطة جوهر البرنامج ويتم تقييم الطالب فى هذه المرحلة بوسائل مختلفة خلافا للاختبار التحريرى.

والثاني برنامج المرحلة المتوسطة وهو myp" "ويمتد لمدة 5 سنوات يبدأ من myp وهو ما يعادل الصف السادس الابتدائى إلى myp5" وهو ما يعال الصف الأول الثانوى وفيه يمتحن الطالب مع المدارس الحكومية المواد القومية اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية ويدرس باقى المواد داخليا باللغة الإنجليزية، على أن يتم التقويم حسب معايير البكالوريا الدولية ويدرس فيها الطالب مواد الرياضيات والعلوم بالإنجليزية.

والثالث برنامج الدبلومة، الـ" iB " ويمتد لمدة عامين وفيه تأتى الاختبارات فى العام الأخير" الصف الثالث الثانوى" من منظمة البكالوريا الدولية ويتم تصحيحه دوليا وحسب درجات الطالب يلتحق بالجامعات المصرية الحكومية ضمن الـ 5% المحددة وفق التنسيق، كما يوجد برنامج رابع للتعليم المهنى بدأت المنظمة مؤخرا فى اعتماده، وتتيح شهادة البكالوريا الدولية" الـ" iB " للطالب دخول الجامعات الدولية مباشرة دون إجراء معادلات.