أخبار مصر | قيادي بـ "مستقبل وطن": قرار إزالة الملاعب الخماسية يتنافى مع توجيهات السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ "مستقبل وطن": قرار إزالة الملاعب الخماسية يتنافى مع توجيهات السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس هشام الهمامي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الحملات التي شنتها وزارة الزراعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومنها إزالة بعض ملاعب الكرة الخماسية المُقامة فوق أراضٍ زراعية بمختلف المحافظات، يعد قرار غير مدروس، وذلك لما تمثله من متنفس للشباب محدودي الدخل خاصة أنها تخطت ما يقارب من 70 ألف ملعب معظمها يتواجد فى الأقاليم.

وأضاف الهمامي، أن مثل هذه الملاعب ستحل أزمة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والتى لا تستوعب كل الشباب على مستوى مصر، مشيرًا إلي أنه لا يجوز أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عامًا للشباب ويقوم بتوفير كافة الدعم المطلوب لهم، وتقوم المحافظة بإزالة الملاعب بدلا من دعمها والحرص على تنويع الأنشطة الرياضية والتثقيفية بها.

واقترح القيادي بحزب "مستقبل وطن"، فرض الحكومة غرامات على تلك الملاعب، وأن يكون ذلك تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة؛ لتحقيق أكبر مصلحة للجميع، لافتًا إلي أنه سيساهم في ممارسة الشباب للرياضة وحصول الحكومة على موارد مالية، خاصة أن الأرض التي تم إقامة ملاعب عليها لم تعد صالحة للزراعة مرة أخرى.