أخبار مصر | سامح شكري يشهد توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين مصر والكويت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح شكري يشهد توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين مصر والكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، كلمة افتتاحية لأعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن، والتي عُقدت خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري بمدينة الكويت.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد في بداية كلمته على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، والتزام القيادة السياسية في البلديّن بترسيخ أطر الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية فيما بينهما بالشكل الذي يليق بالروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي دائماً ما جمعت بين البلديّن، مشيراً إلى حجم الزخم والمستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية على مدار السنوات الأخيرة الماضية، وهو ما تم تتويجه بعقد تسعة لقاءات على مستوى القمة وثلاث دورات للجنة المشتركة بين البلديّن، إلى جانب عدد كبير من اللقاءات المُكثفة بين مسئوليّ البلديّن على مختلف المستويات.

وأضاف المُتحدث الرسمي للخارجية، أن الوزير شكري تطرق أيضاً في كلمته إلى التحديات المختلفة والتطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقتنا العربية اليوم، مؤكداً على أن سبيلنا في مواجهة تلك التحديات يجب أن يكون من خلال تعزيز آليات التضامن والعمل العربي المشترك، ومنوهاً في ذات السياق بالتزام مصر الكامل بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية بشكل يوفر أساساً راسخاً لاستقرار المنطقة.

وذكر حافظ في تصريحاته، أن كلمة الوزير شكري جاءت لتؤكد أيضاً على أهمية انعقاد أعمال اللجنة المشتركة في دورتها الحالية، باعتبارها المظلة الكبرى لإدارة وتطوير مجالات التعاون بين البلديّن، والذي يعد أيضاً تتويجاً لما شهده العامان الماضيان من متابعة حثيثة وتنسيق مكثف بين مختلف الجهات الوطنية في البلديّن، سواء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال الدورة الماضية، أو الإعداد لمجموعات جديدة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في المجالات ذات الأولوية للبلديّن، وعلى نحو يضيف زخماً لآفاق العلاقات المشتركة.

هذا، وقد شهدت المراسم الختامية لأعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة التوقيع على ما يلي:

1. مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت للتعاون في المجال الأمني.

2. برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة للأعوام 2019 – 2020 – 2021.

3. برنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجالات القوى العاملة.

4. برنامج تنفيذي للتعاون الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون في المجال الثقافي بشأن الأعوام 2019-2021.

5. مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلديّن إلكترونياً لعامي 2019/2021.