أخبار مصر | "الهلالي" أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهلالي" أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بطلب رسمي إلى مكتب الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي في وسائل الإعلام.

وبهذا الطلب يعد الهلالي أول المتقدمين للحصول على هذا الترخيص وذلك تنفيذاً لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018، الذي صدر تفعيلا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.

وينص القرار في مادته الأولى على أنه يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية .