شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح غراب: شعار المرحلة القادمة في الشرقية موجه للعقول المستنيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالنشيء من خلال توجيه ‏طاقاتهم لما هو مفيد ونافع وغرس الثقافات النافعة والقيم المجتمعية الراسخة كالولاء و‏الإنتماء وتزويدهم بكافة العلوم الحديثة مشيراً إلى أن شعار المرحلة القادمة في محافظة الشرقية سيكون ‏موجه للعقول المستنيرة. ‏

ووجه محافظ الشرقية بضرورة إستغلال كافة الإمكانيات المتاحة وتضافر جميع ‏الجهود لتقديم برامج توعوية وتثقيفية للنشيء وتنميتهم لخلق جيل واعي قادر على البناء والتنمية.‏

ومن جانبه قال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه بالتنسيق ‏والتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم نظمت إدارة الطلائع ‏بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية مشروع المخيم الكشفي لتنمية المهارات الكشفية والتي ‏تستهدف 200 طالب من كل مدرسة من الطلاب الغير كشفيين بالمدارس الإبتدائية ‏وبحضور مدربين متميزين من الفرق الكشفية بمديرية الشباب والرياضة.‏

و أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من المخيم هو تنمية مبادئ الكشافة ‏والتقاليد الكشفية لطلاب المدارس بالإضافة إلى تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة من ‏خلال تنفيذ ورش ثقافية ورياضية وفنية وكشفية ودينية وإسعافات أولية .‏

وفي سياق متصل وفي اطار خطة الدولة لتجديد الخطاب الديني والتواصل الدائم مع الشباب ‏من رجال الدين نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع ‏الآزهر الشريف ندوة دينية بعنوان «الوسطية منهج حياة»، للتعرف على التعاليم الصحيحة و‏المعتدله للدين الإسلامي وسبل تطبيقها في الحياة والإستفادة منها في تطوير وتقدم ‏المجتمع ومناهضة العنف والتطرف الديني ودور الشباب في مواجهة الشائعات والتصدي ‏لها، بحضور 100 شاب وفتاة من مراكز شباب «الإبراهيمية وههيا وأبوكبير‏‏» وبمشاركة علماء من الآزهر الشريف بمركز شباب مدينة ههيا. ‏