شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رضا الغندور، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة؛ لسوء الأحوال الجوية نتيجة ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من على السفينة بشكل آمن.

وأوضح «الغندور»، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عمليات الشحن والتفريغ بسفن «التراكي» على الأرصفة ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.