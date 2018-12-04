شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوبيين للتعزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى كلا من العميد أركان حرب شريف سامى محمد على للتعزية في وفاة والدة العميد عمر سمير عبدالمجيد غنام، والعميد عمر محمد عادل محمد عبدالعظيم للتعزية في وفاة المهندس حسن حلمى سعيد وإبلاغ أسرتيهما خالص عزائه ومواساته .

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