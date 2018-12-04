شكرا لقرائتكم خبر عن 100 منحة دراسية لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة بالنقل البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وشركة كيلوباترا جروب، مذكرة تفاهم لتقديم 100 منحة دراسية لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بالأكاديمية.

وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء على عادل عشماوى، ومساعد الأمين العام للجامعة العربية السفير حسام زكى، الأمين المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور كمال حسن على، ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى.

ووقع على مذكرة التفاهم من جانب الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية «طرف ثان»، بينما وقع على المذكرة من جانب شركة كيلوباترا جروب رجل الأعمال المهندس محمد أبوالعينين رئيس مجلس ادارة شركة كليوبترا جروب ورئيس مجلس الاعمال المصرى الأوربي.

وصرح المهندس محمد أبوالعينين بأن هذه المذكرة التي تهدف إلى تقديم 100 منحة دراسية لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية تأتي تقديرًا للتضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال للوطن. وقال إن هؤلاء الشهداء الابطال نذروا أنفسهم لخدمة هذه الأرض الطيبة والدفاع عن الوطن الغالي، ضد الإرهاب الأسود الغاشم.

وأضاف «أبوالعينين» أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منظمة عربية متخصصة وهي احدي بيوت الخبرة العربية في مجالات تخصصاتها ذات أهداف علمية وتعليمية لإعداد الكوادر المؤهلة في العلوم المختلفة وتأهيلهم علمياً وعملياً، فمنذ نشأتها تقوم الأكاديمية بدور رائد في تقديم خدماتها المتميزة من خلال مواكبتها المستمرة للإيقاع العالمى السريع في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والإستشارات ومنح الدرجات العلمية بالتنسيق مع الجامعات والمجالس العلمية وإقامة نظام كفء للتعليم ونشر الوعي العلمي.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار: «أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين سطّروا أروع ملاحم البطولة والفداء والإخلاص، وحملوا أرواحهم على أكفّهم للدفاع عن حمى الوطن والذود عن حياضه، فكانوا مثالاً للعطاء بلا حدود».

وأضاف أن الشهداء يشكلون أيقونة النبل، ونكران الذات، والولاء والانتماء، فقد نقشوا بدمائهم الزكيّة معاني الرجولة والشرف، وعلموا الأجيال قيم العزة والفداء.