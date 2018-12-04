شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنىء ملك تايلاند بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الملك ماهافاجير الونجكورن ملك تايلاند بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى. كما أوفد السيسي، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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