شكرا لقرائتكم خبر عن حسن راتب يوقع عقد شراء أرض الجامعة الدولية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على خطى التقدم والرقي تسير الامم الاخذة بأسباب النمو الثقافي والحضاري وبسواعد ابنائها الوطنيين المخلصين تقام المجتمعات العمرانية و التعليمية الجديدة .

ببراثن ثقافية وبايمان قوي ذهبت ايادي السخاء والتعمير للدكتور حسن راتب لتمتد بجانب سواعد المصريين في انشاء العاصمة الإدارية الجديدة ولكن باهتمام ثاقب للعملية التعليمية في مرحلتها الجامعية واليوم في الرابع من ديسمبر لعام ٢٠١٨ وقع الدكتور حسن راتب عقود شراء مساحة من الارض في العاصمة الادارية الجديدة لإنشاء جامعة العاصمية الدولية والتي تبلغ مساحتها حوالي ٥٧ فدان والتي من المقرر ان تبدأ الدراسة فيها في العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ حيث من المقرر ايضا ان يكون العمل فيها يجري على قدم وساق على ان تشتمل على عدة كليات مختلفة من الجامعات العشر الاول على مستوى العالم لتصبح جامعة العاصمة الدولية هي رائدة التنوير في العاصمة الادارية الجديدة ، كما ذكر الدكتور حسن راتب في لقاء خاص لمراسل برنامج ٩٠ دقيقة ( عبدالرحمن داوود ) : ان الجامعة ستشتمل على اكاديمية بحث علمي مؤكدا على اهمية البحث العلمي بجانب العملية التعليمية ودوره في اضفاء مزيد من التطبيقات النظرية التي يحتاجها العلم الى العملية التعليمية في مرحلة الجامعة وما بعد الجامعة وايضا خلال لقائة المنتظر اذاعته على فضائية المحور اكد الدكتور حسن راتب على جلالة وعظمة التزويد العلمي الكافي لطلاب الجامعة قائلا :ليصبح لدينا خريج مصري قادر على مواكبة التطور بكافة اطره الحديثة.

المحور الاخير الذي جاء في اللقاء اكد فيه الدكتور حسن راتب على قدرة وامكانية الجامعة بعد افتتاحها على تدريس الطلاب بنظم حديثة ومتطورة ومواكبة للحداثة وتقوم على اسس قويمة يتم تدعيم الطالب فيها بما هو جديد وحديث من علوم تحتاجها المجتمعات الغربية المفتقرة للعناصر البشرية ليتخرج طلاب جامعة العاصمة الدولية ولديهم كم من العلوم الحديثة تحتاجها المجتمعات الغربية حتى يحصل على فرصة مثالية مؤكدة للعمل فيما بعد الجامعة .

وختم الدكتور حسن راتب لقائة بحديثة عن ان البحث العلمي هو جزء هام وحاكم في العملية العلمية وانه سيولية اهتمام خاص على المستوى الشخصي وبعناية فائقة.