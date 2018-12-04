شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن فحص 1.2 مليون مواطن خلال 4 أيام بالمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص أكثر من مليون مواطن حتى ظهر اليوم الرابع للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالى المفحوصين فى المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 13 مليون و109 ألف مواطناً، موضحا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سى، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وكشف مجاهد أنه تم فحص 68 ألف و338 طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الثلاثاء ،فى محافظات المرحلة الأولى التسعة باجمالي 2206 مدرسة.

يذكر أن 1659 مدرسة تم بدا المسح بها، و80 مدرسة تمريض ستبدأ فى يوم 9 ديسمبر الحالى ، فضلا عن467 معهد أزهرى ستبدأ يوم 7 ديسمبر الحالى.

وأضاف مجاهد أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالى تردد 13 ألف و 745 طالب، وأسيوط 13 الف و 668 طالب، والقليوبية 10 آلاف و 599 طالب، والبحيرة 10 آلاف و 231 طالب، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل ٢٠١٩، مشيرا إلى أن أى طالب يثبت إصابته بالفيروس يتم تحويله لوحدات التأمين الصحي، لإجراء الفحوصات والتحاليل التأكيدية له، ثم يصرف له العلاج بالمجان.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك مليون و ٢٣٨ ألف مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين ٤١٥ ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ ١٧٣ ألف و ١٧١ مواطناً، ثم المنوفية بـ ١٦٨ألف و٢٩٣ مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ١٢٩ ألف و ٤٠٠ مواطن.

ولفت"مجاهد" إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي ١٢٥% من المستهدفين، تليها محافظة بني سويف وأسوان بـ١٠٤%، مؤكدا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالمشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع اى مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، منوهة أنها فرصة لن تتكرر عقب انتهاء المبادرة، للاطمئنان على نفسه وذويه من أمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة، وصرف العلاج لمن يثبت إصابته بالمجان.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة"، تستهدف 20 مليون مواطناً، ب 11 محافظة، ويتم تنفيذها في 1887 نقطة مسح ثابتة، و857 نقطة مسح متحركة بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال 6 آلاف و486 فريقاً طبياً يعملون على فترتين صباحية ومسائية، ويمتد عملها حتى نهاية شهر فبراير القادم.

يشار إلى وجود خط ساخن 15335، وموقع الإلكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فوراً، بالاضافة الى الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.