شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ ملك تايلاند بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة الى جلالة الملك ماهافاجير الونجكورن ملك تايلاند بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى. كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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