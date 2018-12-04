شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعلن البدء فى مشروع روضة السيدة 2 بمنطقة الطيبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم البدء فى تطوير المنطقة الرابعة بالطيبى بحى السيدة زينب والقريبة من ميدان أبو الريش، وذلك تمهيدا لبناء مشروع روضة السيدة 2 القريب من مشروع روضة السيدة الذى انتهت المحافظة من إنشائه.
من جانبه، بدأ حى السيدة زينب برئاسة حسام رأفت رئيس حى السيدة زينب، حصر سكان المنطقة تمهيدا لنقلهم حتى يتم إزالة المبانى الموجودة بالمكان.
ومن المقرر أن يتم دفع إيجار شهرى للسكان الحاليين بالمنطقة حتى يتم الانتهاء من إنشاء المشروع، كما سيتم تسكين جزء منهم بمشروع روضة السيدة الحالى "تل العقارب شابقا".
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